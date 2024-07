Mercato : Le transfert surprise qui divise l’OM !

Thomas Bourseau

C’était le feuilleton sulfureux de ces dernières semaines à l’OM : Mason Greenwood. Auteur de violences conjugales et de viol envers sa compagne Harriet Robson par le passé, l’ailier anglais de 22 ans n’était pas voulu à l’Olympique de Marseille par le Maire Benoît Payan. Et La Provence reconnaît qu’au sein même du club phocéen, le transfert de Greenwood a divisé les salariés.

En milieu de semaine, tout s’est accéléré pour l’Olympique de Marseille ou plutôt au sujet d’un transfert polémique qui a beaucoup fait parler du côté de la cité phocéenne et notamment le maire de Marseille Benoît Payan qui tenait des propos véhéments concernant l’éventuelle venue de Mason Greenwood (22 ans) le 9 juillet dernier à l’OM. « Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là ».

Greenwood débarque, le Maire de Marseille l’avait pourtant prohibé

« Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. Vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes. Vous mesurez ça? Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood? Mais c’est une honte ». a conclu Benoît Payan pour RMC. Pour autant, cela n’a pas empêché Pablo Longoria d’aller au bout de son idée pour un joueur qu’il soutiendra jusqu’au bout à l’OM comme soutenu pendant sa conférence de presse de présentation vendredi. Le président de l’Olympique de Marseille a déboursé 31,6M€ afin de s’attacher les services de l’ailier anglais pour les cinq prochaines saisons. Et cette décision du patron de l’OM aurait considérablement divisé en interne.

Pablo Longoria divise l’OM avec Mason Greenwood ?

C’est du moins l’information communiquée par La Provence dans ses colonnes du jour. Pour rappel, Mason Greenwood avait été écarté par Manchester United après avoir été l’auteur d’une tentative de viol et d’agression sur sa compagne Harriet Robson. À en croire le quotidien régional, au sein même du centre Robert Louis-Dreyfus, le recrutement de Mason Greenwood divisait toujours les salariés ce derniers jours. Un plan de bataille médiatique était même en phase de confection afin d’expliquer la situation concernant la polémique autour de son transfert et de son passif. Le président Pablo Longoria a donc joué avec le feu en recrutant Mason Greenwood. Reste à savoir si son pari s’avérera gagnant.