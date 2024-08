Mercato : Le transfert qui fait jubiler le PSG !

Thomas Bourseau

Willian Pacho (22 ans) a été le transfert estival le moins médiatisé dans la presse en amont de sa signature au PSG. Luis Campos et Luis Enrique ont opéré en sous-marin afin de convaincre le défenseur central qui appartenait à l’Eintracht Francfort de les rejoindre à Paris en snobant du beau monde au passage.

Le 9 août dernier, le transfert de Willian Pacho quelques heures seulement après l’apparition subite de cette piste, a été officialisé par le PSG. Contre un chèque de 45M€ bonus compris soumis à l’Eintracht Francfort, le défenseur central équatorien de 22 ans a traversé le Rhin pour s’installer dans la capitale française. Pacho a signé un contrat de cinq saisons en faveur du club parisien qui a eu chaud sur ce dossier.

Mercato - PSG : Un ultimatum est lancé pour ce gros transfert https://t.co/zjLZK8CjdE pic.twitter.com/AHR0jcEwtP — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Trois gros clubs étrangers lorgnaient Willian Pacho

Si l’on en croit les informations communiquées par Le Parisien ces dernières heures, Willian Pacho aurait convaincu plusieurs grosses écuries sur le marché des transferts grâce à sa saison à l’Eintracht Francfort. Le Bayern Munich, Liverpool et Arsenal se seraient d’ailleurs tous penchés sur sa situation, sans succès. Le PSG a raflé la mise dans cette opération, et ce, pour le plus grand plaisir de Luis Enrique qui ne serait pas étranger à ce transfert.

Luis Enrique a convaincu Willian Pacho ?

Le Parisien affirme en effet que l’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait personnellement contacté Willian Pacho avec pour objectif clair de lui présenter le projet sportif mis en place et concocté personnellement pour le principal intéressé. Une méthode employée sans cesse par Luis Enrique et qui a donc porté ses fruits pour le coup.