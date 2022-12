Mercato : Le Real Madrid plutôt que le PSG, il s'explique

Thibault Morlain

Nouveau crack du football brésilien, Endrick était courtisé par les plus grands clubs européens ces dernières semaines. Le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid... Tous voulaient la pépite de 16 ans de Palmeiras. C'est finalement la Casa Blanca qui a raflé la mise et suite à ce transfert, Endrick s'est justifié.

A seulement 16 ans, Endrick a affolé toute l'Europe. Prometteur, l'attaquant de Palmeiras était désiré par les plus grands clubs du Vieux Continent, tous prêts à faire des folies pour recruter la nouvelle pépite du football brésilien. Le PSG était ainsi passé à l'attaque, formulant une offre pour Endrick. Cela n'a finalement pas abouti et c'est le Real Madrid qui a fini par récupéré la pépite. Le transfert a été officialisé, Endrick rejoindra la capitale espagnole à compter de l'été 2024, quand il sera majeur.

« C'est pour cela que j'ai choisi le Real Madrid... »

A l'occasion d'un entretien accordé à Marca , Endrick est alors revenu sur son choix de signer en faveur du Real Madrid. Le prodige brésilien a alors expliqué : « Le Real Madrid est une très grande équipe. Vini (Vinicius Jr) m'a envoyé des messages et ça m'a donné encore plus envie. Cristiano Ronaldo aussi, c'est l'une de mes idoles, qui a joué au Real Madrid. C'est pour cela que j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'est un bon choix. Dieu a toujours été avec moi et il m'a dit que c'était le meilleur chemin ».

« Vinicius m'a donné plusieurs conseils »