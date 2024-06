Mercato : Le Real Madrid annonce une signature avant Mbappé

Arnaud De Kanel

Nouvelle soirée magique pour le Real Madrid. Opposés au Borussia Dortmund samedi soir en finale de la Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti l'ont emporté à quelques heures de connaitre l'issue du dossier Kylian Mbappé. Une autre star va également signer dans les prochains jours comme l'a confirmé Florentino Perez.

Et de 15 pour le Real Madrid ! Dominés, les futurs coéquipiers de Kylian Mbappé ont su faire le dos rond comme souvent pour mieux punir leur adversaire du soir, le Borussia Dortmund. Certains ont remporté leur sixième Ligue des champions à l'image de Luka Modric.

Modric va prolonger confirme Perez

Le Croate est entré encore un peu plus dans la légende de son sport samedi soir. Il compte désormais six titres en Ligue des champions et pourrait en ajouter un septième l'an prochain puisqu'il a pris la décision de rester au Real Madrid.

«On est très contents de le voir rester chez nous une année supplémentaire»