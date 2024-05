Mercato : Le RC Lens vise une signature surprise !

Arnaud De Kanel

Tenu en échec à Bollaert par Montpellier dimanche soir, le RC Lens recule d'un rang et termine sa saison à la septième place de Ligue 1. Désormais, les dirigeants vont pouvoir s'activer sur la réorganisation du club artésien. Et cela pourrait commencer avec l'arrivée d'un nouveau coordinateur du recrutement. Surprise, il travaille actuellement pour un club de Ligue 2.

Surprenant dauphin du PSG la saison passée, le RC Lens a terminé à la 7ème de Ligue 1 suite à son match nul de dimanche soir. Une belle performance tout de même pour un club qui a fait son retour dans l'élite il y a moins de cinq ans et qui sera de nouveau européen la saison prochaine. Il faudra donc se renforcer cet été et ça pourrait bien déjà commencer dans les prochains jours.

Lens veut Diego Lopez Gomez

Le RC Lens prépare sa mue. A la recherche d'un directeur sportif, les Sang et Or cibleraient Gregory Lorenzi (Brest) et Florian Maurice (Rennes). Mais ce n'est pas la seul poste recherché par les dirigeants qui aimeraient également attirer Diego Lopez Gomez, coordinateur du recrutement des Girondins de Bordeaux, selon L'Equipe . L'Espagnol se serait même déjà entretenu avec le président Joseph Oughourlian.

Une réorganisation importante