Mercato : Le RC Lens prévoit un énorme coup de balai !

Jean de Teyssière

Depuis le 10 juin, le mercato a commencé en France. Après une saison mi-figue mi-raisin, le RC Lens a décidé de changer beaucoup pour repartir sur de bonnes bases. Franck Haise a laissé sa place à Will Still et les dirigeants lensois aimeraient se séparer de six joueurs...

Après une saison marquée par une deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, le RC Lens a vécu un exercice 2023-2024 compliquée, qui s'est terminé par une septième place. Conséquence : le mercato lensois promet d'être très animé.

Le RC Lens doit se conformer au fair-play financier

La deuxième place, puis les six matchs de Ligue des Champions ont permis au RC Lens d'avoir une belle rentrée d'argent dans les caisses. Le transfert d'Elye Wahi, estimé à 35M€ a coûté cher et avec un barrage pour la Ligue Europa Conférence à jouer, les comptes doivent être à l'équilibre...

Signature au RC Lens, il promet du lourd ! https://t.co/pTKxgAtawN pic.twitter.com/WiL4SARmxh — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Six joueurs mis en vente par le RC Lens !

D'après le journaliste Sacha Tavolieri, le RC Lens se prépare donc à un grand ménage dans son effectif pour se conformer au fair-play financier. Le club artésien aurait donc officiellement mis sur le marché des transferts les joueurs suivants : Adrien Thomasson, Stijn Spierings, Angelo Fulgini, Wesley Said, Massadio Haidara et Adam Buksa.