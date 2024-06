Mercato : Le Real Madrid va refaire un coup à la Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid sait y faire sur le marché des transferts. Au début du mois de juillet, Kylian Mbappé sera un joueur madrilène et le club espagnol n'aura pas versé un centime au PSG pour cette acquisition. Concernant l'autre gros dossier de l'été madrilène, Alphonso Davies pourrait suivre les mêmes pas que l'attaquant français, car le Bayern Munich aurait retiré son offre de prolongation.

Vendredi, le Canada, emmené par son capitaine, Alphonso Davies, débutera sa Copa América en affrontant l'Argentine de Lionel Messi. Un match qui s'annonce déjà très compliqué pour les Canadiens dans cette entrée en lice. Le latéral gauche du Bayern Munich aura d'ailleurs sans doute en tête son avenir proche en Europe, lui qui était prêt à prolonger au Bayern Munich...

Le Bayern Munich ne veut plus prolonger Davies

Le feuilleton Alphonso Davies devrait animer le mercato estival. Le Bayern Munich, depuis plusieurs mois usait de la stratégie suivante : Davies prolonge ou est vendu. Le joueur canadien est sous contrat avec le club bavarois jusqu'en juin 2025 et le Real Madrid fait le forcing pour le récupérer libre l'été prochain. Ces dernières semaines, le Bayern Munich lui avait fait une offre de prolongation de quatre ans, avec un salaire annuel entre 14 et 16M€. Mais comme le rapporte The Athletic , cette offre aurait été retirée depuis...

Le Real Madrid va encore récupérer un joueur libre ?

La situation compliquée en Bavière fait en tout cas les affaires du Real Madrid. Le club espagnol peut désormais compter sur une arrivée libre l'année prochaine, surtout que le Bayern Munich aurait signifié à Alphonso Davies qu'il serait un élément très important de l'effectif bavarois la saison prochaine, sous les ordres de Vincent Kompany, qui compte sur lui. Les prochaines semaines seront brûlantes, tant en l'Allemagne, que dans la capitale espagnole.