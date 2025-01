Mercato : Le RC Lens lâche une réponse cash à 25M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce mouvementé du côté du RC Lens. Alors que les Sang et Or sont sur le point de perdre Abdukodir Khusanov, qui devrait rejoindre Manchester City, Kevin Danso pourrait également quitter le club lensois cet hiver. Le pensionnaire de la Ligue 1 aurait d’ailleurs fixé son prix pour le défenseur autrichien.

Le RC Lens pourrait enregistrer deux départs majeurs cet hiver. Abdukodir Khusanov est sur le point de quitter les Sang et Or pour rejoindre Manchester City. L’international ouzbek serait même en route pour signer chez les Cityzens. Après le joueur de 20 ans, c’est Kevin Danso qui pourrait quitter le navire dirigé par Will Still.

Kevin Danso encore sur le départ ?

L’international autrichien était déjà passé tout proche d’un départ l’été dernier. En août, Kevin Danso était en bonne voie pour signer à l’AS Roma. Mais finalement, le transfert a capoté au dernier moment. Le défenseur de 26 ans est donc resté au RC Lens. Mais il pourrait partir dès cet hiver. Plusieurs clubs seraient intéressés par ses services.

Le RC Lens a fixé son prix !

De ce fait, le RC Lens aurait fixé son prix pour son défenseur central. Selon les informations de Sportmediaset, les Sang et Or réclameraient 25M€ pour Kevin Danso. Le club lensois ne voudrait pas moins, et se serait montré très catégorique à ce sujet. La Juventus serait notamment sur le coup, sur demande de Thiago Motta. Reste maintenant à voir si les Bianconeri pourront s’aligner sur les exigences du RC Lens.