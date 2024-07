Mercato : Le RC Lens en danger pour sa star

Arnaud De Kanel

Tout juste éliminé de l’Euro avec l’équipe de France, Brice Samba est attendu à La Gaillette dans les prochains jours pour reprendre l’entrainement. Néanmoins, la star du RC Lens a jeté un froid sur son avenir dans le Nord de la France. Le portier tricolore dit ne se fermer aucune porte au sujet de la suite de sa carrière.

Le RC Lens fait parler de lui depuis plusieurs jours. A la lutte avec l’AS Monaco dans le dossier Georges Mikautadze, le club artésien est sur le point de céder. Une première déception pour les dirigeants qui doivent en plus de cela veiller à l’avenir de leurs cadres, à commencer par Brice Samba. Le capitaine des Sang et Or a été interrogé sur son avenir lors d’une conférence de presse avec l’équipe de France et sa déclaration n’est guère rassurante pour le RC Lens.

«On verra, on verra»

« Tout d'abord, il me reste encore quatre ans de contrat avec Lens. J'en suis le capitaine et fier. Oui il y a eu beaucoup de chamboulement cet été, après ce sont des choses plus ou moins que l'on savait à peu près qu'il y aurait beaucoup de changement. On verra, on verra. Moi je suis concentré sur cet Euro, tout d'abord, et j'espère remporter cet Euro en tout cas. Et après on se penchera sur mon cas personnel », avait alors confié Brice Samba avant d’évoquer l’intérêt de l’OM et d’ouvrir la porte à plusieurs possibilités à propos de son avenir.

«Je ne ferme aucune porte et on verra ce qu'il va se passer cet été»

« Ce n'est pas à l'ordre du jour en toute franchise. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi. Je suis le capitaine et je ne pense pas que Lens voudra se débarrasser de moi aussi facilement. En tout cas je suis très très content et fier d'être le capitaine de Lens. Et s'il faudra rester à Lens, on restera. En tout cas je ne ferme aucune porte et on verra ce qu'il va se passer cet été », a ajouté Brice Samba. De quoi susciter l'inquiétude du côté du RC Lens qui a tout de même anticipé un éventuel départ de son capitaine avec l'arrivée d'Hervé Koffi.