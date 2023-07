Mercato : Le RC Lens a tranché pour ce transfert à 30M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

2ème de Ligue 1 au terme d’une saison historique, le RC Lens s’est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Forcément, le mercato des Sang et Or est mouvementé. Dernièrement, c’est Naples qui insiste pour s’offrir Kévin Danso. Mais Lens est très ferme sur ce dossier : le roc autrichien n’est pas à vendre.

Après une telle saison, le RC Lens savait bien que le mercato serait agité. 2ème de Ligue 1 à un petit point du PSG, le club nordiste s’est qualifié directement pour la Ligue des Champions, un exploit considérable pour les Sang et Or qui disputaient seulement leur troisième saison en Ligue 1 depuis leur remontée.

Naples veut Danso

Alors forcément, des joueurs sont courtisés. Loïs Openda et Seko Fofana, deux des artisans de la grande saison du RC Lens, sont déjà partis. Kévin Danso est lui aussi au cœur de négociations entre son club et Naples. Après avoir vendu Kim Min Jae, le champion d’Italie a ciblé Danso pour remplacer l’international sud-coréen.

A pesar de los acercamientos del Napoli, la postura del Lens ahora mismo respecto a Kevin Danso es que el central austríaco no está en venta y no le venderán en verano. Le consideran un pilar fundamental para disputar la próxima Champions League. pic.twitter.com/aUKPeybuHD — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 27, 2023

Le RC Lens ne veut pas s’en séparer