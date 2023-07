RC Lens : Un transfert à 22M€ prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir déjà perdu deux joueurs majeurs, à savoir Seko Fofana et Loïs Openda, le RC Lens pourrait également voir partir Kevin Danso qui est la priorité de Naples. Le club italien aurait d'ailleurs dégainé une offre de 22M€ pour le défenseur central des Sang-et-Or qui espèrent récupérer 30M€.

Comme attendu, le RC Lens est attaqué de toute part sur le mercato. Après une saison exceptionnelle, conclue à la deuxième place de Ligue 1 synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, le dauphin du PSG a déjà perdue deux joueurs majeurs à savoir Loïs Openda et Seko Fofana qui se sont respectivement engagés avec le RB Leipzig et Al-Nassr. Et ce n'est peut-être pas terminé.

Naples dégaine une offre de 22M€ pour Danso

En effet, c'est désormais Kevin Danso qui se retrouve au cœur des discussions. Le défenseur central est la priorité de Rudi Garcia pour remplacer Kim Min-Jae à Naples. Dans cette optique, le club italien aurait dégainé une offre de 22M€ pour le joueur du RC Lens à en croire les informations de Foot Mercato . Mais le club artésien attend encore une plus grosse somme pour ce transfert après avoir déjà récupérer plus de 70M€ grâce aux ventes de Loïs Openda, Seko Fofana et Jean Fofana.

Le RC Lens réclame 30M€ !