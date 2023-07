Mbappé, Verratti, Bernardo Silva… Toutes les infos mercato du 27 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé recale Al-Hilal

Courtisé par Al-Hilal qui n'a pas hésité à formuler une offre de 300M€ au PSG pour le recruter, Kylian Mbappé a lâché sa réponse au club saoudien. L'EQUIPE annonce que l'attaquant français a repoussé la proposition en refusant même tout dialogue avec son prétendant, alors qu'Al-Hilal avait envoyé des émissaires pour négocier avec la star du PSG.



PSG : Ancelotti botte en touche sur Mbappé

De nouveau interrogé en conférence de presse sur une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé cet été au Real Madrid, Carlo Ancelotti a préféré esquiver : « Question suivante », s'est contenté de répondre l'entraîneur merengue, refusant toujours d'évoquer l'attaquant du PSG.



PSG : Verratti tombe d’accord avec Al-Hilal

Marco Verratti et le PSG, ça sent la fin ! La Gazzetta dello Sport confirme la probabilité d'un transfert du milieu de terrain italien vers Al-Hilal et précise même ce jeudi matin que Verratti aurait accepté la proposition contractuelle du club saoudien, qui lui offre un salaire annuel de 52M€ par an. Reste désormais à trouver un accord avec le PSG.



PSG : Renato Sanches va rejoindre l’AS Rome

Après un exercice 2022-2023 très compliquée, Renato Sanches s'apprête à quitter le PSG. Selon la Gazzetta dello Sport , le milieu de terrain portugais serait sur le point de rejoindre l'AS Rome sous la forme d'un prêt payant d'1-2M€ avec une option d'achat avoisinant les 12-13M€.



Le PSG ne lâche rien pour Bernardo Silva

Annoncée avec insistance dans le viseur du PSG depuis le début de l'été, l'option Bernardo Silva semblait avoir pris un sérieux coup de froid ces derniers jours. Mais Foot Mercato indique ce jeudi que le PSG est toujours à fond sur cette piste, mais également que la direction de Manchester City n'est pas totalement fermée à l'idée d'une vente.



PSG : Mourinho vise Fabian Ruiz

En plus de son vif intérêt pour Renato Sanches qui devrait débarquer en prêt avec option d'achat, l'AS Rome lorgne sur un autre milieu de terrain du PSG. Selon Il Messaggero , José Mourinho en pince fortement pour Fabian Ruiz, et l'Espagnol pourrait donc lui aussi débarquer dans la capitale italienne cet été.



OM : Marcelino affiche ses envies pour la suite du mercato

Interrogé dans les colonnes de La Provence , Marcelino a évoqué la suite du mercato estival pour l'OM et annonce ses priorités : « On a besoin d’un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste. C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus. Il y a deux données : ces tours de Ligue des champions et le mercato se termine le 31 août. On va essayer d’être bons dès le 8 août et avoir un effectif suffisamment sérieux le 31 août pour toute la saison », indique l'entraîneur espagnol de l'OM.



Le RC Lens fixe son prix pour Danso