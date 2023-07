La presse italienne annonce un transfert surprise au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho pourrait filer un coup de main au PSG. Le technicien portugais pourrait récupérer plusieurs indésirables parisiens lors de ce mercato, à commencer par Renato Sanches. Arrivé, lui aussi, l'été dernier, Fabian Ruiz serait très apprécié en Serie A à en croire les informations de la presse italienne.

Les dossiers Kylian Mbappé et Marco Verratti ont pris une place centrale dans l'actualité du PSG ces dernières heures. Et pour cause, les deux stars seraient sur le point de quitter le navire parisien. Mais d'autres joueurs seraient concernés par un transfert, à commencer par Fabian Ruiz.

Mercato : C’est le drame au PSG, coup de théâtre confirmé ! https://t.co/HEYlUJjnRS pic.twitter.com/dNcBHfzVDi — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Mourinho apprécierait Fabian Ruiz

Arrivé il y a tout juste un an au PSG, Fabian Ruiz pourrait déjà mettre les voiles. Le milieu de terrain espagnol serait très apprécié en Serie A, où il a conservé une belle côte après son passage réussi au Napoli. Selon les informations d' Il Messaggero, Fabian Ruiz serait surveillé par l'AS Roma de José Mourinho. Mais il ne serait pas le seul membre du PSG à être suivi par le Special One .

L'AS Roma prêt à aider le PSG ?