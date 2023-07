L’OM annonce du lourd pour la suite du mercato !

Hugo Chirossel

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, c’est Ismaïla Sarr qui est venu renforcer l’effectif de l’OM cet été. S’il est satisfait du travail effectué par ses dirigeants jusque-là, Marcelino espère tout de même de nouvelles arrivées dans les semaines à venir. Notamment dans le couloir gauche, où il manque encore de solutions.

Après un début de mercato un peu lent, l’OM est passé à la vitesse supérieure. Quatre joueurs, Geoffrey Kondgobia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, sont pour le moment venus renforcer l’effectif du nouvel entraîneur Marcelino. Mais ce dernier en espère encore d’autres, comme il l’a confié dans un entretien accordé à La Provence .

« C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant »

C’est notamment dans le couloir gauche que qu'un nouveau joueur devrait être recruté par l’OM : « On a besoin d’un joueur à gauche, on cherche des solutions à ce poste. C’est évident qu’il nous faut des joueurs derrière et devant. On est dans ce processus. Il y a deux données : ces tours de Ligue des champions et le mercato se termine le 31 août. On va essayer d’être bons dès le 8 août et avoir un effectif suffisamment sérieux le 31 août pour toute la saison . »

« On est sur le bon chemin pour y parvenir »