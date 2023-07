Surprise, le PSG relance un transfert à 80M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à frapper fort sur le mercato, le PSG a longtemps fait de Bernardo Silva sa priorité. Néanmoins, ce dossier s'est très largement refroidi ces dernières heures compte tenu de la position de Manchester City. Mais visiblement, le club de la capitale y croit toujours et rien ne serait perdu pour ce transfert.

Cet été, le PSG a lancé rapidement son mercato avec l'arrivée de six nouveaux joueurs à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Néanmoins, depuis quelques semaines, le mercato parisien est bloqué et semble dépendant du feuilleton Mbappé qui n'en finit pas. Et pourtant, Luis Enrique attend désespérément des renforts offensifs.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une 2e offre pour Bernardo Silva : 60 M€ !❌ Refus total de City➡️ 100 M€ ou rien✅ Bernardo Silva veut le PSGhttps://t.co/7MhAW0U4s8 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 23, 2023

Manchester City refuse deux offres du PSG

Dans cette optique, Bernardo Silva est la priorité du PSG. A tel point que, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a déjà dégainé deux offres pour recruter l'international portugais, dont la dernière estimée à 60M€. Mais à chaque fois, Manchester City a refusé.

Bernardo Silva pas encore intransférable