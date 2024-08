Mercato : Le Qatar recalé par un flop du PSG ?

Alexis Brunet

Après neuf saisons au PSG, Layvin Kurzawa a quitté le club de la capitale cet été, en fin de contrat. Âgé de 31 ans, le défenseur ne souhaite pas encore mettre un terme à sa carrière. Il s’est d’ailleurs entretenu physiquement ces derniers mois, dans le but de retrouver un club. Le Français espère encore pouvoir évoluer dans un championnat majeur et c’est ainsi qu’il a refusé les approches d’Al-Wakrah au Qatar.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris cet été. L'attaquant a rejoint le Real Madrid, le club dont il rêvait depuis petit. Ce même été, le champion de France a également perdu un autre visage historique, en la personne de Layvin Kurzawa, qui avait été recruté en 2015 du côté de l’AS Monaco.

Kurzawa veut encore jouer au football

Comparé à Kylian Mbappé, le départ de Layvin Kurzawa laissera beaucoup moins de regrets aux supporters du PSG. Alors que l’histoire d’amour avait plutôt bien commencé, le latéral gauche a progressivement été mis au placard par ses différents entraîneurs. Pour sa dernière année à Paris, le Français n’avait disputé que huit minutes contre Strasbourg. Cela n’a toutefois pas dégoûté l’ancien joueur de l’AS Monaco, qui est bien déterminé à continuer sa carrière et à se trouver un nouveau challenge.

Kurzawa n’est pas tenté par une aventure au Qatar

Layvin Kurzawa a une idée précise de ce qu’il veut. Le Français souhaite rester au sein d’un championnat majeur. D’après les informations de Foot Mercato, c’est pour cela qu’il a refusé les avances d’Al-Wakrah, formation qatarienne. Lors d’une interview pour Le Média Carré, le joueur de 31 ans avait également affirmé qu’il ne se voyait pas évoluer de nouveau en France, à part à l’AS Monaco. « Il y a beaucoup de clubs français qui m'ont approché, mais la France, pour moi, j'ai vraiment mis une croix dessus. Je sais l'image qu'on a de moi en France, qui n'est pas la bonne image. Je ne suis pas moche, et quand t'as de l'argent, que t'es beau et que tu es footballeur, en France, les gens n'aiment pas. Après Monaco, c'est complètement différent. » Affaire à suivre...