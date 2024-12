Mercato : Le PSG veut boucler un transfert à 60M€ !

Pierrick Levallet

Recruté pour 90M€ lors de l’été 2023, Randal Kolo Muani ne s’est toujours pas imposé au PSG. L’international français n’entre d’ailleurs plus dans les plans de Luis Enrique, qui ne compterait plus sur lui pour la deuxième partie de saison. Le club de la capitale aurait ainsi fixé son prix pour l’attaquant de 26 ans.

L’avenir de Randal Kolo Muani ne semble plus s’écrire au PSG. Recruté pour 90M€ lors de l’été 2023, l’international français était très attendu à son arrivée. Mais l’attaquant de 26 ans n’a toujours pas réussi à s’imposer chez les Rouge-et-Bleu. Le natif de Bondy ne semble d’ailleurs plus entrer dans les plans de Luis Enrique, qui l’a écarté du groupe pour les deux derniers matchs du PSG (contre l’OL et l’AS Monaco).

Le PSG a trouvé l’arme secrète pour pallier le départ de Mbappé. Découvrez le nouveau prodige qui va enflammer le Parc ! ⚽

➡️ https://t.co/nRbbHX5P9V pic.twitter.com/QAqyO1j2ZW — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Le PSG a fixé son prix pour Kolo Muani

De ce fait, la formation parisienne souhaiterait se séparer de Randal Kolo Muani dès cet hiver d’après les informations de TeamTALK. Le PSG aurait même fixé son prix pour le finaliste de la Coupe du monde 2022 : 60M€. Reste maintenant à voir si le pensionnaire de la Ligue 1 trouvera un club désireux de relancer Randal Kolo Muani.

Plusieurs clubs sont sur le coup

L’attaquant parisien serait sur les tablettes de quelques équipes sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Manchester United pensait à lui avant la nomination de Ruben Amorim. L’AS Monaco serait également sur le coup, tout comme Arsenal. Affaire à suivre...