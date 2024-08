Mercato : Le PSG vend la mèche et annonce un départ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est presque passé inaperçu, mais Gabriel Moscardo fait partie des renforts estivaux du PSG. Recruté cet hiver et prêté dans la foulée au Corinthians, le jeune milieu de terrain a finalement débarqué cet été à Paris. Mais compte tenu de la concurrence dans le cœur du jeu parisien, Moscardo pourrait être prêté. Luis Enrique n’écarte d’ailleurs pas cette option.

Lors du précédent mercato d'hiver, le PSG a décidé de recruter Gabriel Moscardo pour 20M€ en provenance du Corinthians où il a d'ailleurs été prêté dans la foulée de sa signature à Paris. Il a ainsi rejoint la capitale cet été, mais il n'est pas encore sûr de rester. A l'image de Cher Ndour, prêté successivement à Braga puis à Besiktas, Gabriel Moscardo pourrait également partir provisoirement pour gagner du temps de jeu. C'est en tout cas ce que sous-entend Luis Enrique.

PSG - Barcola : Luis Enrique calme tout le monde ! https://t.co/G8d2kurTIt pic.twitter.com/xqLC4OxOT9 — le10sport (@le10sport) August 15, 2024

Moscardo vers un prêt ?

« Je pense qu'on est encore en train de rencontrer ce joueur, d'apprendre à le connaître. Il y a des choses qu'on a vues avant son recrutement et c'est un joueur qui nous plaisait déjà beaucoup. C'est un joueur avec un avenir très clair, un joueur de qualité. On a beaucoup aimé ce qu'on a vu avant », révèle l’entraîneur du PSG devant les médias avant de poursuivre.

«Pour Moscardo on va voir ce qu'on fait»

« Mais comme on est en pleine confection, on arrive sur la phase finale de la confection de l'effectif final, donc bien sûr il faut gérer et savoir combien de joueurs on va garder. Parce qu'on a beaucoup beaucoup de jeunes mais on veut que ces jeunes évoluent à travers du temps de jeu et pas seulement par le fait d'être dans l'effectif. Pour Moscardo on va voir ce qu'on fait parce que pour les jeunes joueurs il faut voir parce que, soit ils restent soit ils sont prêtés pour pouvoir toujours jouer ou évoluer dans des catégories inférieures », ajoute Luis Enrique.