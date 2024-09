Mercato : Le PSG va rater un gros transfert

Alexis Brunet

À l’été 2022, le PSG avait dépensé environ 35M€ pour s’offrir Hugo Ekitike. Malheureusement, l’attaquant n’a jamais pu confirmer son potentiel à Paris et le club de la capitale l’a donc revendu à l’Eintracht Francfort. L’ancien Rémois est beaucoup plus à l’aise en Allemagne et il enchaîne les bonnes performances. La formation de Bundesliga penserait d’ailleurs à le vendre dès l’été prochain et pourrait bien récolter une grosse somme dans l’opération.

Le PSG a depuis plusieurs années décidé de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Cela est notamment le cas avec Bradley Barcola recruté à l’OL pour environ 50M€ ou bien Désiré Doué qui est arrivé en provenance du Stade Rennais cet été.

Ekitike ne s’est pas imposé au PSG

Si Bradley Barcola s’est par exemple imposé au sein du PSG, ce n’a pas été le cas de Hugo Ekitike. Le joueur de 22 ans avait été recruté en 2022 par le club de la capitale, mais il n’a pas réussi à confirmer son potentiel aperçu au Stade de Reims. Les dirigeants parisiens ont donc décidé de le vendre cet été à l’Eintracht Francfort contre un chèque d’environ 20M€.

Francfort pourrait réaliser une grosse vente avec Ekitike

Depuis son arrivée à Francfort, Hugo Ekitike a retrouvé des couleurs. L’attaquant a par exemple déjà inscrit trois buts en trois matches depuis le début de la saison. Selon Sport Bild, la formation allemande envisagerait d’ailleurs de revendre le Français dès l’été prochain. S’il continue sur sa lancée, les dirigeants des Aigles estiment qu’ils pourraient obtenir plus de 60M€ pour l’attaquant. Le PSG va donc sûrement passer à côté d’un gros transfert.