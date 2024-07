Mercato : Le PSG va lâcher 70M€ pour satisfaire Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Il aura fallu, semble-t-il, moins d’une saison pour que Luis Enrique se fasse un avis définitif sur la recrue estivale à 60M€ de 2023 : Manuel Ugarte. La presse étrangère affirme que l’entraîneur du PSG n’en voudrait plus dans son vestiaire. João Neves (19 ans) est pressenti pour débarquer au Paris Saint-Germain qui serait sur le point de débourser une belle offre… mais pas suffisante ?

Au PSG, l’un des dossiers chauds dans l’esprit de Luis Enrique serait de se séparer de Manuel Ugarte qui ne lui donne pas entière satisfaction si l’on en croit les informations communiquées par Duncan Castles. C’est pourquoi Ugarte a été relégué à un rôle moins important au cours de la seconde partie de saison et qu’il n’a au passage pas foulé la pelouse du Borussia Dortmund ou du Parc des princes pendant les demi-finales de la Ligue des champions entre le PSG et le BvB.

Mercato : Ces deux joueurs qui refusent de quitter le PSG https://t.co/mudftuWe23 pic.twitter.com/2Fgg9kvpap — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

Luis Enrique ne veut plus d’Ugarte, Neves pour le remplacer au PSG ?

Le journaliste du Times expliquait au Transfers Podcast la semaine dernière que Luis Enrique serait pour le fait de tourner la page Manuel Ugarte et de le remplacer par un autre milieu de terrain grâce à l’argent de sa vente. La tendance était dernièrement à deux options selon RMC Sport : Joshua Kimmich, qui ne souhaiterait pas venir au PSG si l’on en croit Sport BILD et João Neves qui semble être trop cher pour le Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous le dévoilait en avril dernier malgré l’intérêt concret du conseiller Luis Campos et de la direction du PSG.

70M€ vont partir pour João Neves, pas de quoi convaincre le Benfica Lisbonne ?

Toutefois, le champion de France ne baisserait clairement pas les bras dans sa quête de la signature de João Neves. Afin de parvenir à ses fins et de coiffer la concurrence pour le transfert du milieu de terrain portugais de 19 ans sous contrat jusqu’en juin 2028 au Benfica Lisbonne, le Paris Saint-Germain prévoirait de casser sa tirelire et de proposer une offre bien supérieure à celle initialement prévue. Record confie ce lundi que le PSG serait sur le point de dégainer une indemnité de transfert de 70M€ pour Neves. Une offre toujours lointaine des 120M€ escomptés par le Benfica Lisbonne. Le décor est planté.