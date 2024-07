Mercato : Le PSG sur le point de boucler deux transferts !

Le PSG s'active depuis maintenant plusieurs semaines pour boucler au plus vite le recrutement de João Neves, jeune milieu de terrain du Benfica Lisbonne. Le deal semble sur le point d'être bouclé pour l'international portugais, et le PSG devrait même faire baisser le prix de l'opération globale en cédant Renato Sanches en contrepartie au Benfica. Explications.

Le PSG semble réserver un mercato estival relativement agité, le club étant notamment en quête d'un gros attaquant pour assurer la succession de Kylian Mbappé. En attendant, le gardien russe Matvey Safonov est arrivée de Krasnodar pour 20M€, et Luis Campos semble également bien parti pour boucler un autre joli coup sur le marché des transferts : le recrutement de João Neves (19 ans), jeune milieu de terrain talentueux du Benfica Lisbonne.

🚨🔴🔵 Not only João Neves to Paris Saint-Germain, deal set to be sealed in the next days and almost done.



↪️🦅 Benfica are closing in on Renato Sanches deal with player’s agent to involve former Bayern midfielder in the João Neves deal.



