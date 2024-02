Mercato : Le PSG se déplace pour le successeur de Mbappé !

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne prolongera pas au PSG. L'international français aurait annoncé sa décision aux dirigeants parisiens et devrait donc partir à l'issue de la saison. Le club de la capitale, de son côté, se serait déjà penché sur la question de la succession de la star de 25 ans. Les Rouge-et-Bleu devraient d'ailleurs se déplacer pour superviser une piste de Luis Campos.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. Le natif de Bondy a fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il n’allait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le capitaine de l’équipe de France estime qu’il est désormais temps pour lui de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière loin de la capitale française. Tout indique que l'international français signera très prochainement au Real Madrid.

Le PSG s'active pour la succession de Mbappé

Le PSG se serait d’ailleurs fait une raison et scruterait désormais le marché des transferts à la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé. Plusieurs noms ont été évoqués jusqu’à présent comme Victor Osimhen, Rafael Leão et Marcus Rashford. Mais Luis Campos pourrait également se tourner vers une option plus surprenante. Il s’apprêterait d’ailleurs à passer à l’action pour la succession de la star de 25 ans.

Gyökeres dans le viseur de Campos ?