Mercato : Le PSG reçoit un coup de main inattendu

Axel Cornic

Avec les récents problèmes autour de Gianluigi Donnarumma, la possibilité de voir le Paris Saint-Germain changer de gardien est très commentée et en Italie, on semble connaitre l’identité de possible successeur. Car les dirigeants parisiens souhaiteraient miser sur Mike Maignan, titulaire avec l’équipe de France et formé au PSG, mais désormais à l’AC Milan.

Cet été, le PSG a envoyé un signal fort en montrant une intention claire d’agrandir sa colonie française. Cela a été le cas avec les arrivées de Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani, qui ont notamment rejoint Kylian Mbappé et Warren Zaïre-Emery.

EXCLU - PSG : Accord total pour Zaïre-Emery ! https://t.co/6TGyE5XahV pic.twitter.com/sbKZUUEOMi — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) December 6, 2023

Le PSG vise Maignan

Les Parisiens ne vont pas s’arrêter là, puisqu'ils viseraient tout simplement le gardien titulaire de l’équipe de France. Il s’agit de Mike Maignan, considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste et sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026. Il Corriere dello Sport annonce toutefois que les Rossoneri souhaiteraient le prolonger pour stopper le PSG, mais également Chelsea ou le Bayern Munich.

Milan souhaite le prolonger, mais Leao...