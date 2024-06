Mercato : Le PSG peut garder espoir pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de tout faire pour recruter Leny Yoro. Problème, le club de la capitale doit faire face à la concurrence du Real Madrid, qui semble avoir la préférence du Français. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les dirigeants madrilènes et le défenseur central. Mais Luis Campos garde tout de même un espoir dans ce dossier, en fonction de ce que veut faire la formation espagnole, qui pourrait être refroidie par le prix demandé par Lille.

Luis Enrique a prévenu : le PSG va se renforcer sur toutes les lignes cet été. Le club de la capitale a déjà enregistré l’arrivée d’un gardien de but en la personne de Matvey Safonov. Ce dernier est arrivé en provenance de Krasnodar contre un chèque d’environ 20M€ et il s’est engagé jusqu’en 2029. Après cela, d’autres transferts devraient suivre.

Leny Yoro est une priorité pour le PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Leny Yoro fait partie des plans du PSG pour renforcer sa défense centrale. Luis Campos a déjà tenté de l’attirer l’hiver dernier et il est en train de retenter sa chance cet été. Mais le club de la capitale n’est pas le seul sur le dossier et une guerre fait rage avec le Real Madrid. Les Madrilènes seraient même actuellement les mieux placés pour boucler le transfert du jeune Français.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Leny Yoro veut rejoindre le Real Madrid