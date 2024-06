Mercato : Le PSG offre 220M€ à un club, c'est historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG devrait une nouvelle fois animer le mercato estival, avec pour objectif de remplacer Kylian Mbappé. Dans cette optique, une priorité émerge depuis quelques jours, à savoir Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien serait même tombé d'accord avec le PSG, qui va ensuite devoir convaincre Naples. Pas une mince affaire. Mais les Parisiens ont l'avantage de bien connaître Aurelio De Laurentiis.

Le nouveau projet du PSG se confirme. L'été dernier, le club de la capitale avait décidé de se séparer de plusieurs stars, afin de se concentrer uniquement sur des joueurs d'équipe. Une stratégie qui va se poursuivre avec le départ de Kylian Mbappé, le tout sous la houlette de Luis Enrique. Néanmoins, il va toutefois falloir trouver un remplaçant au capitaine de l'équipe de France. Et alors que plusieurs pistes circulent ces derniers mois, la priorité semble bien être enfin établie. Il s'agit de Khvicha Kvaratskhelia.

Khvicha Kvaratskhelia vers le PSG ?

En effet, l'ailier plaît grandement à Luis Enrique qui aurait réclamé son recrutement. D'ailleurs, une première étape majeure aurait été franchie puisque le PSG serait tombé d'accord avec Khvicha Kvaratskhelia selon les informations de L'EQUIPE . Néanmoins, le plus dur reste probablement à faire puisqu'il va désormais falloir convaincre Naples de lâcher son ailier. Et cela s'annonce très compliqué compte tenu de la réputation du président napolitain Aurelio De Laurentiis, qui ne lâche pas facilement ses joueurs. La presse italienne faisait même état d'une offre de 100M€ du PSG, refusée par Naples. Mais les Parisiens ont l'avantage de bien connaître De Laurentiis.

L'axe PSG-Naples tourne à plein régime

Et pour cause, le PSG a déjà bouclé trois transferts avec Naples ces dernières saisons. C'est d'abord Ezequiel Lavezzi qui a débarqué à Paris en 2012 pour 30M€, tandis que la saison suivante, le club de la capitale avait lâché 64,5M€ pour recruter Edinson Cavani. Enfin, plus récemment, c'est Fabian Ruiz qui a signé au PSG contre environ 22,5M€. Par conséquent, les Parisiens ont déjà versé 117M€ à Naples. Une somme qui pourrait donc largement augmenter avec le transfert de Khvicha Kvaratskhelia et qui pourrait même être portée à environ 220M€. Auquel cas, le Napoli deviendrait le 3e club à avoir reçu le plus d'indemnités de transfert du PSG derrière le FC Barcelone (283M€ pour 7 joueurs) et l'AS Monaco (226,5M€ pour 10 joueurs). Mais dans les deux cas, le total est largement impacté par les transferts de Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€). Alors que si Kvaratskhelia signe au PSG, seuls quatre joueurs du Napoli auront rejoint la capitale pour un total de 220M€ environ, ce qui fait en moyenne 55M€ par transfert, contre une moyenne respective de 40,4M€ et 22,6M€ par transfert pour le FC Barcelone et l'AS Monaco. Autrement dit, le transfert du Géorgien peut marquer l'histoire.