Mercato : Le PSG met fin à la belle histoire ?

Thomas Bourseau

Cela a eu l’effet d’une bombe pour le mercato du PSG ces dernières heures. Deux médias outre-Rhin ont communiqué l’information suivante : le champion de France se serait renseigné auprès du clan Kingsley Coman afin que le titi parisien fasse son grand retour dans son club formateur. Cependant, comme le10sport.com vous l’a assuré, il n’en est absolument pas question du point de vue du PSG.

Kingsley Coman a certes été formé au PSG. Pourtant, ce n’est pas à Paris qu’il a signé son premier contrat professionnel. En effet, ayant peur de ne pas disposer d’un temps de jeu suffisant dans la capitale, c’est à la Juventus qu’il a rebondi avant de briller au Bayern Munich depuis neuf saisons désormais. Et maintenant ? Vincent Kompany ne compterait plus sur l’international français d’après la presse allemande. Sky Deutschland et Sport BILD ont confirmé tour à tour que l’avenir de Coman s’écrivait loin de l’institution bavaroise… au PSG ?

La presse allemande a lâché la bombe pour un transfert de Kingsley Coman à Paris

De l’autre côté du Rhin, les médias affirment que les discussions entre le PSG et le clan Kingsley Coman auraient débuté. Néanmoins, il n’en est absolument pas de même entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich d’après Sport BILD . Et au vu du post publié par Abdellah Boulma sur son compte X , la raison est basique : le PSG n’aurait nullement l’intention en l’état de tout faire afin de rapatrier Kingsley Coman puisque son nom ne figurerait pas tout en haut de la short-list du PSG.

Un retour de Coman pas d’actualité au PSG ?

Et ce n’est pas le10sport.com vous a dira le contraire. Selon nos informations exclusives datant du 25 juin, le PSG n’a entrepris aucune démarche à l’instant T pour le recrutement de Kingsley Coman. D’ailleurs, même en tant qu’une simple opportunité de marché, le nom de l’international français et titi parisien n’a pas été cité. Fin de la belle histoire et du retour aux sources de Coman donc…