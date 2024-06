Mercato : Le PSG prépare une bombe ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouvelles stars sur le marché des transferts, le PSG serait en train de préparer un énorme coup en coulisses. Selon les dernières révélations de la presse allemande, le club de la capitale travaillerait activement sur un retour de Kingsley Coman, son ancien titi, pour renforcer le secteur offensif cet été. Une piste que nous sommes en mesure de nier, selon nos informations.

À quoi faut-il s’attendre pour la suite du mercato estival au PSG ? Kylian Mbappé est parti au Real Madrid après être arrivé en fin de contrat avec le club de la capitale, et il faut donc désormais lui trouver un successeur sur le front de l’attaque. La piste menant à Khvicha Kvaratskhelia (Naples) fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs semaines, mais il est expliqué à l'étranger que le PSG pourrait finalement se tourner vers une vieille connaissance pour son mercato.

Le PSG à fond sur Coman ?

Selon les révélations du média allemand Sky , il serait question d’un retour au PSG de… Kingsley Coman (28 ans) ! L’attaquant français du Bayern Munich, issu du centre de formation parisien, pourrait partir cet été contre une offre avoisinant les 50M€, et le PSG aurait déjà entamé des discussions avec son entourage. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé, Coman ne figure pas sur la short-list du PSG pour cet été.

La porte déjà ouverte ?