Mercato : Le PSG lance un ultimatum à 70M€, transfert avorté ?

Le Paris Saint-Germain ne compterait plus sur Manuel Ugarte. Le projet de Luis Enrique serait de se passer de l’Uruguayen qui aurait des chances de rebondir à Manchester United, club qu’il voudrait rejoindre d’après la presse étrangère. Néanmoins, les demandes économiques parisiennes refroidiraient les Red Devils qui seraient prêts à jeter leur dévolu sur une autre piste.

Le Paris Saint-Germain a seulement recruté Manuel Ugarte l’été dernier contre un chèque de 60M€, soit le montant de sa clause libératoire présente dans son ancien contrat au Sporting Lisbonne. Et alors qu’il semblait avoir la confiance de Luis Enrique pendant la première partie de saison, le milieu de terrain uruguayen de 23 ans s’est petit à petit éteint au fil de l’exercice. Par exemple, l’entraîneur du PSG ne l’a pas fait joué la moindre minute lors de la double confrontation en demi-finales de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (0-1, 0-1).

Le PSG demande 70M€ à Manchester United pour Manuel Ugarte

Journaliste pour The Times, Duncan Castles a récemment révélé pendant The Transfers Podcast que Luis Enrique n’avait pas été pleinement satisfait du rendement de Manuel Ugarte cette saison et qu’il aimerait s’en séparer. C’est la consigne que l’Espagnol aurait passé à ses dirigeants avec comme objectif le recrutement d’un autre milieu de terrain. Le10sport.com vous a dévoilé qu’on se trouve dans la phase finale du feuilleton João Neves (19 ans). Pour ce qui est d’Ugarte, le Paris Saint-Germain espérerait avoir plus qu’un retour sur investissement et une offre de 70M€ pour la recrue estivale de 2023.

Le PSG s’emballe pour Ugarte, Manchester United change son fusil d’épaule ?

Si l’on en croit les informations d’O Jogo, Manchester United ne serait pas du tout enclin à l’idée de débourser la somme de 70M€ pour Manuel Ugarte. En ce sens, un changement de cap pourrait être opéré par le vainqueur de la dernière édition de la FA Cup. La piste menant à Morten Hjulmand, milieu de terrain danois de 25 ans du Sporting Lisbonne serait une alternative sérieuse prise en considération par la direction de Manchester United. Le PSG est prévenu.