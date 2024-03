Mercato : Le PSG est prévenu pour ce transfert surprise

Benjamin Labrousse

Si beaucoup s’interrogent sur les plans du PSG pour le prochain mercato estival, le club parisien devrait poursuivre sur sa stratégie consistant à recruter des jeunes joueurs talentueux. Selon Daniel Riolo, Paris pourrait se pencher sur Joshua Zirkzee (Bologne). Mais l’attaquant de 22 ans pourrait retourner au Bayern Munich, qui souhaiterait ensuite le revendre à un prix d’or. Explication.

Depuis l’été dernier, le PSG a changé de cap. Habitué aux stars, Paris souhaite désormais façonner ses propres talents en recrutant des jeunes joueurs à fort potentiel. Récemment, Daniel Riolo glissait un nom très intéressant pour le prochain mercato estival du PSG. « Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui. C’est un très bon joueur » . L’éditorialiste évoquait Joshua Zirkzee, véritable révélation de Serie A avec Bologne.

Le PSG et l’AC Milan sur Joshua Zirkzee

Les Rossoblù , menés d’une main de maître par Thiago Motta, peuvent ainsi compter sur le talent de leur attaquant cette saison. Joshua Zirkzee, s’il pourrait être une recrue de choix pour le PSG, ne manque pas de prétendants sur le marché. Selon les dernières informations de CalcioMercato.com , l’avant-centre de 22 ans est la priorité de l’AC Milan pour cet été. Mais Zirkzee pourrait également retourner au Bayern Munich, son club formateur.

Joshua Zirkzee au centre du jeu des enchères cet été ?