Haaland : La grosse exigence pour sa signature

Alors que Kylian Mbappé est en passe de rejoindre le Real Madrid, Erling Haaland pourrait quant à lui animer le mercato prochainement, laissant planer le doute sur son avenir lors de sa dernière prise de parole. Les négociations sont en cours avec Manchester City pour une prolongation de contrat, mais un point essentiel empêche les discussions d’avancer.

Présent en conférence de presse cette semaine, Erling Haaland a eu l’occasion de se prononcer sur son avenir, lui qui a été associé au Real Madrid par le passé. « Je suis très heureux, surtout avec les gens qui m'entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d'administration, je suis vraiment heureux, je dois le dire , a confié le Norvégien engagé jusqu’en juin 2027 avec Manchester City. Je le dis maintenant, ce sera probablement un gros titre, demain on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux. Vous pouvez écrire cela, mais vous devez aussi écrire tout ce que j'ai dit auparavant. Je suis heureux ». Une sortie qui n’est évidemment pas passée inaperçue.

Le Real Madrid aurait tourné la page

Alors qu’il disposerait d’une clause libératoire fixée à 200M€, Erling Haaland n’écarte donc aucune option pour la suite de sa carrière, moins de deux ans après son arrivée à Manchester City. Cité avec le FC Barcelone comme l’un des clubs les plus déterminés pour s’attacher ses services, le Real Madrid aurait tourné la page selon OK Diario , en raison du recrutement attendu de Kylian Mbappé mais également des espoirs placés en Endrick, le crack brésilien qui débarquera à sa majorité en juillet. Au sein du club, on estime que la déclaration d’Haaland servirait à mettre la pression sur le champion d’Europe en titre, alors que les discussions sont engagées pour une prolongation.

Le camp Haaland veut conserver la clause libératoire, pas City