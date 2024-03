Mbappé - PSG : Un nouvel indice lâché par le Real Madrid ?

Axel Cornic

Avec la fin de son contrat qui approche à grands pas, Kylian Mbappé semble se diriger inexorablement vers un départ du Paris Saint-Germain. Et sa future destination semble être déjà connue en Espagne, puisque tout le monde le voit rejoindre le Real Madrid, mettant ainsi fin à l’un des plus grands serpents de mer du mercato.

Après dix saisons en Ligue 1, dont sept au PSG, Kylian Mbappé pourrait partir vers des nouveaux horizons. Plusieurs sources ont en effet révélé que la star française aurait déjà annoncé sa volonté de changer de club au président Nasser Al-Khelaïfi, mais également à ses coéquipiers.

Le PSG va libérer Warren Zaïre-Emery ! https://t.co/kL9niApNEj pic.twitter.com/tQ8iBDvWgk — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

Enfin la bonne pour le Real Madrid

Un temps, la Premier League a semblé pouvoir attirer Mbappé, mais à l’heure actuelle sa possible destination en cas de départ du PSG n’est autre que le Real Madrid. Il faut dire que les deux parties se cherchent depuis des années et après l’énième échec en 2022, les Merengue semblent enfin être tout proches du but. D’ailleurs, tout semble d’ores et déjà être prêt dans la capitale espagnole pour accueillir la nouvelle star Madrilène.

La Ligue des Champions bloque tout

D’après les informations de MARCA , les dirigeants du club espagnol souhaiterait officialiser son arrivée le plus rapidement possible. Le quotidien nous apprend toutefois que rien ne devrait se faire tant que le PSG et le Real Madrid seront tous les deux en lice en Ligue des Champions. Même chose pour sa présentation, l’une des plus attendues des dernières années !

Une présentation début juin ?