Mercato : Le PSG cible un crack, une offre colossale va tomber

Pierrick Levallet

Il est déjà dans le viseur des plus grands cadors européens. Jude Bellingham devrait quitter le Borussia Dortmund à l'issue de la saison. Le PSG serait sur le coup, au même titre que le Real Madrid et d'autres clubs de Premier League. Néanmoins, le club allemand n'aurait pas perdu espoir et voudrait tenter sa chance pour le retenir.

« Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » confiait Nasser Al-Khelaïfi en décembre dernier. À 19 ans, Jude Bellingham enflamme déjà le mercato. L’Anglais est suivi par les plus grands clubs européens, dont le PSG. Malgré tout, le Borussia Dortmund devrait essayer de le retenir.

Le PSG prend rendez-vous pour le transfert de 2023 https://t.co/BJAi7aQglv pic.twitter.com/k2BXhgLkab — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Dortmund n’a pas dit son dernier mot pour Bellingham

Selon les informations de Relevo , le Borussia Dortmund voudrait tenter sa chance pour prolonger Jude Bellingham. La direction du club allemand compterait faire de lui le joueur le mieux payé de l’effectif, avec une revalorisation salariale de plusieurs millions d’euros. Alors que le contrat de l’Anglais expire en juin 2025, le Borussia Dortmund voudrait le faire rempiler pour une saison supplémentaire.

Bellingham a les idées claires pour son avenir

Mais de son côté, Jude Bellingham n’aurait toujours pas changer ses plans pour son avenir. Le milieu de terrain de 19 ans n’aurait pas vraiment l’intention de prolonger avec le Borussia Dortmund. Au contraire, l’international anglais essayerait de se trouver une porte de sortie pour cet été. Le PSG, le Real Madrid, Liverpool et Manchester City seraient à l’affût.