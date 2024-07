Mercato : Le PSG chasse une star, qui doit signer en priorité ?

La rédaction

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin 2024 et le rideau tombera le 30 août. À l’instant T, seul Matvey Safonov a déposé ses valises dans la capitale. Ces dernières heures, diverses rumeurs de transfert ont fait surface dans la presse dont deux joueurs de Manchester United. Selon vous, quelle star doit être attirée au PSG en priorité ? C’est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain a recruté un gardien de but en la personne de Matvey Safonov à la mi-juin. Et depuis le portier russe de 25 ans qui est venu pour rebattre les cartes de la hiérarchie avec Gianluigi Donnarumma dans l’esprit de Luis Enrique comme L’Équipe le dévoilait courant juin. Et depuis, plus rien. Et pourtant, ce ne sont pas les pistes qui manquent à en croire les rumeurs de transfert.

PSG : Coup de tonnerre confirmé pour le transfert de l’été https://t.co/vPEUGFFtZq pic.twitter.com/ezwsozPLLJ — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

De Kvaratskhelia à Nico Williams en passant par Bruno Fernandes et Jadon Sancho

De par leurs performances à l’Euro avec la sélection espagnole, et celles avec le FC Barcelone pendant la saison dernière concernant la pépite issue de La Masia, Lamine Yamal et Nico Williams figureraient dans les petits papiers du Paris Saint-Germain dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Mais ce n’est pas tout. Alors que le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia semblait avoir trouvé son épilogue avec la position ferme du Napoli et du coach Antonio Conte : pas de départ pour l’ailier géorgien de 23 ans, L’Équipe a annoncé dans la journée de lundi que Kvaratskhelia était toujours une option claire pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. En outre, le quotidien sportif a lâché deux petites bombes sur le marché. Le comité directeur du PSG garderait un oeil avisé sur les situations de Jadon Sancho et Bruno Fernandes à Manchester United.

Le coup de froid Osimhen

Mais qu’en est-il de Victor Osimhen ? Depuis plusieurs jours, la presse italienne annonce une dernière ligne droite à traverser pour le Paris Saint-Germain avec le Napoli pour le transfert du Nigérian. le10sport.com vous dévoilait dimanche que le PSG ne discutait pas du tout avec Naples ou le clan du joueur pour la simple et bonne raison qu’un avant-centre n’était pas souhaité par la direction parisienne qui a pour but de poursuivre avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. L’Équipe confirme la tendance en expliquant que ces dernières heures, les discussions se sont refroidies entre les parties concernées. Qui doit donc être la première star à débarquer au PSG ?