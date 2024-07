Mercato : Le PSG active une nouvelle piste, il y a déjà danger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour se renforcer dans l’entrejeu, le Paris Saint-Germain aurait des vues sur Amadou Onana, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Everton et désormais hors course à l’Euro. Une piste également activée par le Bayern Munich et le FC Barcelone, ce qui pourrait compliquer les affaires de Luis Campos.

Le PSG pourrait profiter de l’Euro 2024 afin d’activer de nouvelles pistes. Ces derniers jours, le nom d’Amadou Onana a notamment fait son apparition sur la short-list parisienne. L’international belge, désormais en vacances après l’élimination en huitième de finale contre l’équipe de France, serait dans le collimateur de Luis Campos selon Foot Mercato , mais le conseiller sportif du PSG n’est pas le seul à lorgner le milieu d’Everton.

Le Barça s’intéresse à Onana

D’après Sport , Amadou Onana fait partie des pistes prioritaires du FC Barcelone pour renforcer l’entrejeu, au même titre que Mikel Merino (25 ans). Le joueur d’Everton, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le 15e de la dernière saison de Premier League, serait valorisé entre 55M€ et 60M€.

Le Bayern en embuscade