Mercato : Le PSG a trouvé la recrue parfaite ? Il balance 

Recruté contre 70M€ cet été, João Neves impressionne déjà au PSG. Auteur de quatre passes décisives en deux matchs, le Portugais plaît beaucoup à Luis Enrique, et semble déjà avoir conquis le cœur des supporters parisien. Ancien pensionnaire du Parc des Princes, Didier Domi estime que le crack de 19 ans est une excellente solution au milieu de terrain.

Le Parc des Princes tient un nouveau diamant. Arrivé cet été en provenance de Benfica, João Neves a réussi ses grands débuts avec le PSG. En deux matchs, le petit génie portugais confirme qu’il fait bien partie des plus grandes promesses du football mondial au milieu de terrain. Auteur d’une nouvelle prestation de haute volée face à Montpellier ce vendredi soir (6-0), João Neves a été félicité par Luis Enrique.

Luis Enrique valide déjà João Neves

« Je crois qu'en deux matchs, vous pouvez déjà voir son profil. Il est parfaitement adapté à l'idée de jeu et il peut apporter beaucoup à l'équipe. Avec les deux autres recrues Pacho et Désiré Doué il peut entrer dans cette polyvalence. C'est ce que je recherche », a lâché l’Espagnol à son sujet. Ancien joueur du PSG, Didier Domi s’est exprimé auprès du Parisien sur les nombreuses qualités du numéro 87.

« Il coche quand même toutes les cases »

« Quand on regarde un milieu de terrain, on se pose six ou sept questions. Est-ce qu’il évolue dans les bonnes zones ? Neves, oui, parce qu’il a l’intelligence de jeu. Est-ce qu’il se cache ? Neves, non. Il demande toujours le ballon. Est-ce qu’il couvre bien le terrain ? Neves, oui. Sa prise d’informations est très prometteuse. Comment est sa première touche ? Sous pression, Neves répond favorablement. Est-ce qu’il regarde loin ? Même si Neves peut jouer court, il regarde loin pour jouer vers l’avant. Est-ce qu’il prend les bonnes décisions ? Sa qualité de passe est au-dessus de la moyenne. Il coche quand même toutes les cases. Il lui faudra marquer des buts, mais il affiche de belles promesses », a lâché l’ancien joueur du PSG (1994-1998, 2001-2004).