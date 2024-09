Mercato : Le PSG a régalé tout le monde !

Thomas Bourseau

Que ce soit Luis Enrique, Manuel Ugarte, le PSG et Manchester United, tout ce beau monde était sur le pont ces dernières semaines afin que le transfert de l’Uruguayen à Old Trafford se concrétise. Et cette opération s’est bouclée dans la dernière ligne droite du mercato pour le bonheur des toutes les parties concernées.

Une saison et puis s’en va. Manuel Ugarte n’a pas apporté pleinement satisfaction à Luis Enrique au niveau de son rendement lors de l’exercice précédent comme le journaliste Duncan Castles le dévoilait ces dernières semaines sur The Transfers Podcast. D’où son déclassement progressif au fil de la saison jusqu’à cet été et son absence totale du groupe du PSG depuis le coup d’envoi de la préparation.

«Le projet dont les dirigeants du football ont discuté avec moi est extrêmement excitant»

Pendant la totalité du mercato qui a rendu son verdict le vendredi 30 août au soir, il a été question du départ de Manuel Ugarte à Manchester United. Finalement, le PSG et les Red Devils se sont entendus pour un transfert sec de 50M€ + 10M€ de bonus. De quoi ravir Ugarte, au placard au Paris Saint-Germain. « C'est un sentiment incroyable de rejoindre un club de cette envergure, un club qui est admiré dans le monde entier. Le projet dont les dirigeants du football ont discuté avec moi est extrêmement excitant ; Manchester United est un club ambitieux et je suis un joueur ambitieux ». a dévoilé l’international uruguayen aux médias de Manchester United. Le milieu de terrain de 23 ans a d’ailleurs déjà fait passer un message fort à la fan base mancunienne.

« La passion des supporters est quelque chose de très important pour moi ; je sais à quel point les fans de United sont incroyables et j'ai hâte de découvrir Old Trafford. Je suis quelqu'un de très déterminé à réussir ; je me sacrifierai et je donnerai tout pour mes coéquipiers. Ensemble, nous nous battrons pour gagner des trophées et atteindre le niveau que ce club doit atteindre ».

«La signature de Manuel était l'un de nos principaux objectifs pour cet été»

Et Manuel Ugarte n’est pas l’unique partie à être comblée par le dénouement de ce feuilleton. Dan Ashworth, directeur sportif de Manchester United, a également partagé sa joie de témoigner du bon déroulé de cette opération. Pour la simple et bonne raison que la recrue estivale du PSG de 60M€ était un véritable objectif de marché. « La signature de Manuel était l'un de nos principaux objectifs pour cet été. Il fait partie des meilleurs joueurs de milieu de terrain au monde et possède un excellent palmarès en club et au niveau international. Ses qualités, son expérience et sa passion seront un excellent complément à notre solide groupe de milieux de terrain. Manuel est un joueur que nous avons observé de près et nous sommes impatients de voir l'impact positif qu'il aura sur le terrain et dans le vestiaire, alors que nous continuons à viser le succès ». Reste désormais à savoir si la mayonnaise prendra pour Manuel Ugarte à Manchester United.