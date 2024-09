Mercato : Le PSG a déniché «un monstre» !

Alexis Brunet

Cet été, Luis Campos s’est démené pour offrir un joueur à Luis Enrique qu’il attendait avec impatience, João Neves. En seulement quelques matches de Ligue 1, le nouveau milieu de terrain du PSG semble parfaitement intégré au sein de l’effectif parisien. Il ravit d’ailleurs ses coéquipiers, dont son capitaine Marquinhos, qui le trouve tout simplement monstrueux.

Encore une fois, le PSG a prouvé cet été qu’il souhaitait désormais miser sur des jeunes joueurs et plus des stars internationales. Dans ce sens, Luis Campos a fait des pieds et des mains pour obtenir la signature de João Neves. À seulement 19 ans, le Portugais est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Le conseiller football parisien a d’ailleurs réalisé un joli coup en recrutant l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, car il l’a obtenu pour 70M€ bonus compris, alors que la formation lisboète souhaitait en obtenir 120M€ initialement.

João Neves a réussi ses débuts en Ligue 1

Depuis son arrivée au PSG, João Neves a été installé comme titulaire au sein du milieu de terrain par Luis Enrique. Le coach parisien lui fait confiance et son joueur le lui rend bien. En seulement quatre matches de championnat, le joueur de 19 ans a déjà distillé quatre passes décisives à ses coéquipiers. En plus de cela, le champion de France peut compter sur l’ancien Lisboète pour aller gratter de nombreux ballons et faire un pressing de chaque instant lors de la perte de balle.

Marquinhos s’enflame pour João Neves !

Pour la première fois de la saison, João Neves va pouvoir montrer tout son potentiel en Ligue des champions avec le PSG. Les Parisiens affrontent Gérone mercredi au Parc des princes et Marquinhos était présent en conférence de presse ce mardi. Le capitaine du club de la capitale a d’ailleurs été dithyrambique au sujet de son jeune coéquipier portugais : « C’est un monstre ! La manière dont il s’est rapidement adapté au jeu, à l’équipe. Je pense qu’on a une philosophie de jeu pas forcément simple et facile, comprendre ce que recherche le coach et les coéquipiers, surtout au milieu de terrain, c’est une place très importante. Dès le premier ou deuxième match, il était déjà prêt à jouer et à ce niveau, c’est bien et très important pour nous d’avoir un joueur comme ça. »