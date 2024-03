Mercato : Le PSG a déjà tranché par son premier deal de l'été ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre l'été dernier, Cher Ndour n'a pas réussi à s'imposer au PSG et a logiquement été prêté à Braga lors du mercato d'hiver afin de retrouver du temps jeu. Cependant, cela ne se passe pas beaucoup mieux au Portugal pour le jeune milieu de terrain italien qui devrait donc revenir au PSG l'été prochain. Avant un nouveau prêt ?

Après une première partie de saison durant laquelle il aura finalement été peu utilisé, Cher Ndour a été prêté à Braga durant le mercato d'hiver. Un prêt qui ne semble pas se passer de façon idéale, au point que son retour au PSG en fin de saison ne fasse aucun doute selon Matthieu Monteiro.

Ndour de retour au PSG cet été ?

« Son avenir, c’est peut-être d avoir du temps de jeu. De commencer sur le banc certes, de faire bonne impression et gratter du temps de jeu et essayer d avoir des titularisations car il en a aucune depuis son arrivée. Pour l’année prochaine, je ne sais pas si ça passera par un nouveau prêt à Braga. Je pense que si ça ne marche pas cette année, le club ne s’empressera pas de le prendre », estime le chroniqueur chez Golaço TV et analyste vidéo, dans une interview pour Foot Mercato , avant de poursuivre.

«Ça passera sûrement par un nouveau prêt»