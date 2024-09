Mercato : Le «nouveau Verratti» signe au PSG et sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 70M€, dont 10M€ de bonus, João Neves réussit un début de saison très abouti et s’est rapidement imposé dans l’entrejeu du PSG. Le milieu de terrain portugais est d’ailleurs régulièrement comparé à Marco Verratti. Une comparaison que l’ancien joueur de Benfica a évoqué.

Après Vitinha en 2022, le PSG a décidé d'aller recruter un autre milieu de terrain du même profil au Portugal. C'est ainsi Joao Neves qui a débarqué cet été en provenance de Benfica pour 70M€, dont 10M€ de bonus. Rapidement, le joueur de 19 ans s'est imposé à Paris au point d'être comparé à Marco Verratti. Et Joao Neves semble d'ailleurs flatté par cette comparaison avec l'ancien chouchou du Parc des Princes.

Joao Neves comparé à Marco Verratti

« Les Français disent que je joue comme Verratti ? Je suis très heureux que les gens pensent ça de moi ! Je tente simplement de faire de mon mieux, pour pousser l'équipe vers le haut. Avec Luis Enrique ? C'est super, j'aime ses idées sur le jeu, et la façon dont nous jouons. Je pense que c'est la meilleure chose pour moi afin de progresser », explique le milieu de terrain du PSG au micro de beIN SPORTS, avant de poursuivre.

«Je suis très heureux que les gens pensent ça de moi»

« Vitinha est un maestro. Je connais Vitinha depuis de nombreuses années. On n'avait jamais joué ensemble, c'est désormais fait en sélection comme avec le PSG. Vitinha, sur comme en-dehors du terrain, est un joueur et un homme fantastique. La présence des joueurs portugais m'a un peu influencé. Le projet m'intéressait indépendamment des joueurs qui étaient déjà là. Mais oui, ça permet une adaptation plus rapide au sein du club. Chacun à sa façon de s'adapter. Je suis quelqu'un qui s'adapte facilement, et avec les joueurs portugais, ça a été plus facile c'est vrai », ajoute João Neves.