Mercato : Le joueur parfait pour l’OM a signé ?

Dernière recrue en date de l’OM, Jonathan Rowe a débarqué en provenance de Norwich. Un joueur méconnu du grand public, mais dont les qualités devraient plaire aux supporters marseillais selon Jean-Charles de Bono qui ne tarit pas d’éloges pour le nouvel ailier de l’OM.

Très actif sur le mercato, l'OM a récemment bouclé sa dixième recrue en la personne de Jonathan Rowe, prêté par Norwich. Et alors qu'il est méconnu du grand public, Jean-Charles de Bono estime que c'est un très joli coup pour les Marseillais.

Rowe, le joli coup de l'OM ?

« Je ne voudrais pas qu’il se passe la même chose qu’avec Ndiaye, la saison dernière. Un jeune joueur arrive à Marseille, on se positionne dessus en disant que c’est l’avenir du club, non, soyons patients », demande l’ancien joueur de l’OM au micro de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«C’est un joueur rapide et provocateur dans le jeu, on aime ça à Marseille»

« C’est un joueur rapide et provocateur dans le jeu, on aime ça à Marseille, mais il va falloir être patient. Il y a eu une hype autour de l’OM parce qu’on a gagné 5 à 1 contre Brest. C’est très bien, le match a été fait convenablement, mais il ne faut pas s’emballer. Il faut rivaliser avec tout le monde en prenant en compte les marges de progression de tous les joueurs qui vont arriver et de ce que va faire De Zerbi », ajoute Jean-Charles de Bono.