Foot - Mercato

Mercato : Le départ de Cristiano Ronaldo se précise !

Publié le 12 avril 2022 à 6h30 par Th.B.

Conscient que le pari Cristiano Ronaldo n’a pas porté ses fruits d’un point de vue collectif, Manchester United aurait pris la décision de ne pas retenir le quintuple Ballon d’or cet été.

Au cours du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo quittait la Juventus pour effectuer son grand retour à Manchester United, douze ans après son départ pour le Real Madrid. Malgré des statistiques personnelles à ses standings, Ronaldo n’est pas parvenu à hisser le groupe mancunien vers les hauteurs du classement de Premier League et a même échoué au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face à l’Atletico de Madrid. Et seulement une année après son retour, Cristiano Ronaldo ne serait pas conservé par Manchester United si le Portugais était prêt à aller voir ailleurs.

Ronaldo ne serait pas retenu par Manchester United !