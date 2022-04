Foot - Mercato

Mercato : Une décision fracassante bientôt prise pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 11 avril 2022 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2022 à 9h12

Revenu à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait déjà être sur le départ cet été en raison des résultats décevants des Red Devils.

Cette saison n’est pas celle de Manchester United. Malgré le retour en grande pompe de Cristiano Ronaldo, les Red Devils pointent à une triste 7ème place et semblent déjà distancés dans la course à la Ligue des Champions. L’arrivée de Ralf Rangnick à la tête de l’équipe n’aura rien apporté et à présent, difficile d’attendre quelque chose de la fin de saison de Manchester United. La prochaine étape sera le mercato. Une période décisive puisque l’avenir de Cristiano Ronaldo pourrait de nouveau être chamboulé.

Cristiano Ronaldo déjà sur le départ ?