Foot - Mercato

Mercato : Cette révélation retentissante sur l’avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 avril 2022 à 7h00 par P.L.

Malgré le retour de Cristiano Ronaldo l'été dernier, Manchester United n'affiche toujours pas les résultats escomptés. D'ailleurs, le Portugais pourrait être invité à faire ses valises lors prochain mercato estival.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo a étonné son monde en faisant son retour à Manchester United. Mais malgré la présence du Portugais, les Red Devils peinent à s’imposer en Premier League. Le club mancunien pointe à la septième place du championnat anglais et une place pour la prochaine Ligue des champions semble compliquée à atteindre pour les hommes de Ralf Rangnick. De plus, Cristiano Ronaldo serait la source de certaines tensions dans le vestiaire de Manchester United. Et une tendance claire commencerait à s’afficher pour l’avenir de l’attaquant de 37 ans.

Certains dirigeants pensent que Ronaldo devrait être encouragé à partir