Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, c’est terminé !

Publié le 11 avril 2022 à 1h45 par P.L.

Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps, Mauricio Pochettino disposait d'une porte de sortie en Premier League puisque Manchester United pensait à lui pour succéder à Ralf Rangnick. Mais finalement, les Red Devils se sont tournés vers quelqu'un d'autre.

Recruté en 2021 pour remplacer un Thomas Tuchel qui était de plus en plus discuté dans le vestiaire parisien, Mauricio Pochettino n’a jamais vraiment fait l’unanimité au PSG non plus. Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois, l’entraîneur argentin disposait d’un point de chute en Premier League puisque Manchester United pensait à lui pour remplacer Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils . Mais finalement, le club mancunien va se tourner vers un autre nom.

Manchester United veut ten Hag comme entraîneur permanent