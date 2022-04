Foot - Mercato

Mercato : Gros rebondissement à venir pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 avril 2022 à 10h30 par La rédaction

Revenu à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait déjà plier bagages. L’avenir du Portugais serait incertain, surtout en cas de non-qualification en Ligue des Champions.

Neuf années au Real Madrid, trois à la Juventus et le revoilà à Manchester United. Comme s’il fallait boucler la boucle, Cristiano Ronaldo a fait son grand retour là où il a décroché son premier Ballon d’Or. Mais tout ne se passe pas comme l’avait espéré le Portugais. Si ses statistiques sont plus que correctes, le bilan de la saison de Manchester United est pauvre. Éliminé de toutes les compétitions et 6ème de Premier League, le club mancunien est parti pour une saison fiasco. De quoi remettre en cause l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

La Ligue des Champions pourrait dicter l’avenir de Cristiano Ronaldo