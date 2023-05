Mercato : Le clan Neymar veut oublier le PSG

Axel Cornic

Déjà poussé vers la sortie l’été dernier, Neymar ne rentre toujours pas dans les plans du Paris Saint-Germain et sa nouvelle blessure n’a en rien arrangé la situation. La volonté des dirigeants parisiens est toujours de le vendre et pour la première fois, le Brésilien et son entourage ne semblent pas vouloir s’y opposer.

Beaucoup de choses ont changé en l’espace de quelques années. En 2019, Neymar semblait en effet prêt à tout pour quitter un PSG qu’il avait rejoint quelques saisons plus tôt. Désormais, c’est le club de la capitale qui aimerait bien le voir partir !

Mourinho est annoncé au PSG, il sort enfin du silence https://t.co/XUxFfVpniK pic.twitter.com/QVc5uGoAkO — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Neymar est prêt à quitter le PSG

Ce mercredi, RMC Sport confirme que le départ de Neymar est l’un des gros dossiers du mercato qui se profile. Le PSG souhaiterait ouvrir un tout nouveau cycle et donc en finir avec la MNM, puisque seul Kylian Mbappé semble être intouchable et que Lionel Messi s’approche de la fin de son contrat.

Des intermédiaires lui cherchent déjà un nouveau club