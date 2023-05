PSG : Surprise, Neymar a pris une décision tonitruante

Axel Cornic

Blessé à la cheville Neymar n’a plus joué depuis février dernier et on pourrait bien ne plus le revoir sous le maillot du Paris Saint-Germain. Comme l’été dernier, les dirigeants parisiens souhaiteraient en effet le pousser vers la sortie avec le Brésilien qui pourrait donc suivre son coéquipier Lionel Messi et donc sonner la fin de la MNM.

Le mercato estival du PSG s’annonce très agité, surtout sur les départs. En fin de contrat, Lionel Messi pourrait en effet quitter le club deux ans après son arrivée et cela pourrait également être le cas de Neymar, qui ne rentre plus dans les plans de QSI.

L’histoire se répète pour Neymar...

D’après les informations de RMC Sport , la volonté du PSG serait effectivement de trouver un nouveau club à Neymar, dont le contrat court jusqu’en 2027. L’obstacle principal reste toutefois son salaire, puisque la star parisienne gagne près de 30M€ par an.

Qui serait enfin prêt à quitter le PSG