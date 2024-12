Mercato : Le clan McCourt l'appelle, il ne veut pas de l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Peu après le rachat du club par Frank McCourt, Rudi Garcia a été nommé entraîneur de l’OM en octobre 2016, où il a succédé à Franck Passi et qu’il a quitté en 2019. Mais quand Jacques-Henri Eyraud l’a contacté, le technicien français n’était dans un premier temps pas très emballé par cette possibilité.

Quelques jours après que le club soit passé sous le pavillon de Frank McCourt en octobre 2016, l’OM s’est attaché les services de Rudi Garcia. Ce dernier restera presque trois ans à Marseille, qu’il a mené jusqu’en finale de la Ligue Europa en 2018, mais où il n’avait pas très envie d’aller, du moins au début.

Garcia n'était pas chaud pour entraîner l’OM

« Eyraud, c’est lui qui m’appelle en me disant “je fais partie du projet de reprise avec McCourt, on voudrait que tu sois le coach”. Moi j’ai dit : “A priori non, mais je peux regarder” », a déclaré Rudi Garcia, dans un entretien accordé au média Carré.

« Je trouvais que peut-être ça ne me correspondait pas à 100% sur le côté volcanique »

En effet, il estimait que l’OM ne lui correspondait pas : « Pourquoi non au début ? Je trouvais que peut-être ça ne me correspondait pas à 100% sur le côté volcanique. Et puis j’ai rencontré des gens normaux. Jacques-Henri Eyraud le premier. »