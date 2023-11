Mercato : Le boss du PSG reçoit des demandes de transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus de sa fonction de conseiller sportif du PSG, Luis Campos officie également du côté du Celta Vigo où il a fait venir le célèbre Rafael Benitez cet été. Et l'entraîneur espagnol réclame publiquement du renfort au dirigeant portugais en vue du prochain mercato de janvier.

Ce n'est plus un secret pour personne, Luis Campos ne travaille pas qu'au PSG dans un rôle de conseiller sportif. En effet, le dirigeant portugais est également sous contrat avec le Celta Vigo, et il avait d'ailleurs décidé de faire venir Rafael Benitez l'été dernier pour le poste d'entraîneur.

Benitez-Campos, le tandem de Vigo

Dans un entretien accordé à AS vendredi, Benitez a raconté les coulisses de son arrivée : « Mon agent m'a appelé par l'intermédiaire de Luís Campos, il m'a expliqué que c'était le centenaire du club et qu'ils voulaient faire un beau projet. Ensuite, j'ai parlé avec Marián et Carlos Mouriño et tout se passe très bien. Je parle aussi avec ma famille car ma femme aime beaucoup le Celta car elle est originaire du pays. Je vois qu'il y a de la place pour l'amélioration et j'aime l'idée », indique l'ancien entraîneur du FC Valence et de Liverpool.

« Nous devons chercher des joueurs »