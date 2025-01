Mercato : Le boss de l’OM menacé par De Zerbi ?

Thomas Bourseau

Et si après Seko Fofana et Brice Samba le Stade Rennais parvenait à boucler l’opération Valentin Rongier ? Si l’on se fie aux informations communiquées par Daniel Riolo sur l’After Foot, les Bretons prévoiraient de proposer une belle somme aux parties concernées afin que l’opération voit le jour. Roberto De Zerbi est donc monté au créneau dans l’optique de la faire capoter.

Valentin Rongier semble être la nouvelle cible du Stade Rennais qui a démarré ce mercato hivernal sur les chapeaux de roues. En effet, après Seko Fofana annoncé dès l’ouverture du marché le 1er janvier dernier et Brice Samba dont le transfert du RC Lens a été officialisé cette semaine, le club entraîné par Jorge Sampaoli aimerait chiper un joueur qu’il a côtoyé lors de son année et demie passée à l’Olympique de Marseille : Valentin Rongier.

«Rennes veut envoyer du lourd»

Ces dernières semaines, Valentin Rongier semble enfin avoir trouvé grâce aux yeux de Roberto De Zerbi qui en a fait un titulaire indiscutable. Ce qui n’était pas le cas en début de saison. De quoi attirer l’attention de Jorge Sampaoli et du comité directeur du Stade Rennais prêt à proposer du lourd à l’OM pour le transfert de Rongier selon Daniel Riolo.

« Rennes veut envoyer du lourd. Sur Rongier, ils sont prêts à mettre le paquet. Ça ne veut pas dire que ça va se faire puisque Marseille n'est pas décidé à écouter. Mais ils sont prêts à beaucoup envoyer ».

«Ceux qui jouent et qui jouent bien comme Rongier ne doivent pas partir»

Cependant, Roberto De Zerbi ne l’entend pas du tout de cette oreille. En conférence de presse vendredi à quelques heures de la confrontation entre le Stade Rennais et l’OM au Roazhon Park ce samedi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est montré très clair.

« Le mercato, je n'ai pas mal à la tête plus que d'habitude. On doit renforcer l'équipe et ne pas l'affaiblir. Ceux qui jouent et qui jouent bien comme Rongier ne doivent pas partir. Sinon, on va ralentir. Parfois pour se renforcer, il faut vendre. Après quand on vend, on peut acheter encore plus fort, mais ce n'est pas le moment, je ne pense pas que c'est ce qu'il se passera ». Si Pablo Longoria ne veut pas voir l’OM « ralentir » il ne faudra donc pas se séparer de Valentin Rongier.